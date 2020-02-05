Дом Малашкиных в Рязани вновь включили в программу приватизации

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:25:23+03:00

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В программу приватизации объектов муниципальной собственности на 2020 год включили дом Малашкиных на Газетном переулке, 3. Хотя от здания XIX века из-за серьезного пожара и запустения остались лишь руины, в 2018-м его уже планировали продать, заявляя о намерении сохранить как памятник истории и культуры. На каких условиях и по какой цене это будет происходить теперь, пока неясно.

Помимо дома Малашкиных решением от 30 января гордума внесла в программу приватизации целый ряд помещений от 18,5 до 606,5 квадратных метров:

- ул. Дзержинского, д. 7, Н9;

- ул. Кольцова, д. 4, H3 и H4;

- Николодворянская ул., д. 20, Н1;

- пр-кт Первомайский, д. 24-26, Н3;

- пр-кт Первомайский, д. 59, Н9;

- ул. Полетаева, 24а, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6;

- Соборная ул., 52, Н4;

- Солнечная ул., д. 10, Н2;

- пр. Гоголя, д. 2, Н1;

- Черновицкая ул, д. 5, Н2.

Помимо названных в перечне находится еще 10 объектов общей площадью около 430 «квадратов».

Приложение к решению Рязанской гордумы, опубликованное газетой "Рязанские ведомости".

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ИСТОЧНИК KP.RU