В ближайшие дни в Рязанской области значительно похолодает

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:27:36+03:00

В ночь на четверг температура уже опустится ниже -10

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В Рязанском регионе началось похолодание. Если в первые дни февраля температура не опускалась ниже -2,4 даже ночью, то днем среды, 5-го числа, в областном центре, она не поднимется выше -3

В четверг и пятницу, по прогнозу Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода будет постепенно становиться все более морозной. В ночь на 6-е в городе ожидается -13…-11 градусов, днем -6…-4. А в светлое время суток 7 февраля станет уже -8…-6.

В связи с похолоданием о готовности к изменению дорожных условий ранее сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, которое в Рязанской области обслуживает федеральные автодороги Р-22 и Р-132. Хотя погода, по сути, не «портится», а приходит к климатической норме после более чем двух месяцев аномального тепла.

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Предыдущий рекорд был установлен не так давно – в 2007 году, и побит он, можно сказать, с запасом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU