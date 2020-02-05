2020-02-05T06:03:04+03:00
Общество

Для студентов Рязани в часы пик будут ходить дополнительные автобусы

Власти города выслушали мнение профкомов вузов и пообещали отрегулировать график движения ряда маршрутов
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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В Рязани для студентов в часы пик организуют специальные рейсы – один коммерческий и один муниципальный. Об этом заверил руководитель управления транспорта Андрей Михно на встрече с представителями рязанских вузов, сообщает «РВ».

Так, представители радиотехнического университета попросили увеличить количество автобусов в районе вуза утром, в обед и вечером, чтобы студентам было легче добираться в Приокский, Канищево и Дашково-Песочню. Чиновник пообещал отрегулировать график движения ряда маршрутов.

Кроме того, по мнению, профкома РГУ, необходимо пустить дополнительный транспорт в Кальном, где расположены общежития вуза, чтобы в ранние часы студенты успевали на занятия. В этом случае Андрей Михно заверил, что дополнительные автобусы будут – коммерческий и муниципальный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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