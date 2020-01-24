2020-01-24T08:11:05+03:00
Общество

Для галочки, а не для людей: новая маршрутка №46 не доезжает до остановок

Власти Рязани прокомментировали работу водителей автобусов, заверили, что следят за ситуацией и попросили жаловаться
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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После запуска коммерческого маршрута №46, соединяющего Княжье поле (микрорайон Семчино) и Олимпийский городок, в социальных сетях появились жалобы на работу водителей.

«Запустили долгожданную маршрутку до Княжье поле, а в итоге маршрутки не доезжают, высаживают людей и уезжают пустыми. Две маршрутки подряд. Третью ждать не рискнула на таком холоде. Видимо, эти маршрутки для галочки, а не для людей», — написала анонимно одна из рязанок.

— Автобусы по указанному маршруту начали перевозить пассажиров с 22 января. В настоящее время проводится мониторинг работы автобусов №46, по результатам которого по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры, — сообщают в пресс-службе администрации. — Кроме того, свои жалобы рязанцы могут направлять в управление транспорта, при этом необходимо указать время, место, номер автобуса, для оперативного выяснения обстоятельств случившегося и привлечения виновных лиц к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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