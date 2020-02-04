В рязанских аптеках подорожали маски — Росздравнадзор анализирует цены
В рязанских аптеках резко подорожали медицинские лавки, сообщает ГТРК «Ока». В отдельных пунктах маски по состоянию на 25 января стоили 25 рублей, то в первых числах февраля уже 60 рублей.
Говорят, что спрос на индивидуальные средства защиты в Рязани значительно вырос, но не из-за эпидемии коронавируса, а из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
— Мы анализируем рост цен, сравниваем декабрь прошлого года, в ряде единичных [аптеках] есть рост. Мы будем анализировать причины повышения цен на средства защиты, — прокомментировала руководитель Территориального органа управления Росздравнадзора по Рязанской области Татьяна Болдырева.
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ИСТОЧНИК KP.RU