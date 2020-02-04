2020-02-04T19:38:22+03:00
Общество

В рязанских аптеках подорожали маски — Росздравнадзор анализирует цены

Спрос на индивидуальные средства защиты вырос из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
Яков РЫКОВ
Поделиться:
В рязанских аптеках подорожали маски — Росздравнадзор анализирует цены.В рязанских аптеках подорожали маски — Росздравнадзор анализирует цены.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В рязанских аптеках резко подорожали медицинские лавки, сообщает ГТРК «Ока». В отдельных пунктах маски по состоянию на 25 января стоили 25 рублей, то в первых числах февраля уже 60 рублей.

Говорят, что спрос на индивидуальные средства защиты в Рязани значительно вырос, но не из-за эпидемии коронавируса, а из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

— Мы анализируем рост цен, сравниваем декабрь прошлого года, в ряде единичных [аптеках] есть рост. Мы будем анализировать причины повышения цен на средства защиты, — прокомментировала руководитель Территориального органа управления Росздравнадзора по Рязанской области Татьяна Болдырева.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанский Роспотребнадзор поступило три обращения по профилактике коронавируса

Власти региона заверяют, что ситуация в норме и находится под контролем (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанских аптеках подорожали маски — Росздравнадзор анализирует цены
Поликлинику больницы №10 в Рязани открыли с недоделками
Рязанец, убивший женщину одним ударом в селезенку, получил 8 лет
Рязанцы переломали антивандальные туалеты в двух городских скверах
Никита Белых теперь шьет игрушки в рязанской колонии
На родителей трех погибших на пожаре детей жаловалась еще до трагедии
Жители Храпова недовольны, что Южный обход может пройти через их поселок
Андрей Турчак: «Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности
Бывший глава администрации поселка Шилово предстанет перед судом
При капремонте понтонного моста через Оку выявили незаконные расходы
Иван Ургант и Любовь Толкалина передали привет рязанскому губернатору
В рязанской больнице №10 работает прокуратура
Офис на ладони: «Ростелеком» представил приложение, которое поможет в работе и не только
Аркадий Фомин взял на контроль случаи высадки детей из общественного транспорта
«Ростелеком» реконструировал часть системы оповещения населения в Рязанской области
Москвич, убивший лося под Рязанью, ушел от уголовного наказания
На переходе на улице Свободы сбили молодую рязанку
Рязанцы представили разработки Итальянскому технологическому институту
В Роспотребнадзор обратились трое рязанцев по профилактике коронавируса
Прокуратура наказывает школы за требования к внешнему виду учеников
Плывем и трясемся: рязанец снял на видео, как по ледяным ухабам едут автомобили
В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшую кареглазую брюнетку
В одном из районов Рязани изменится движение автобусов и маршруток
По всей Рязани начали замену неисправных уличных светильников
Директором объединенного хлебозавода будет Дмитрий Скворцов
Маршрутчика, выгонявшего ребенка из салона, уволили
В Рязанской филармонии исполнят хиты мировых мюзиклов
Завершился опрос об изменении маршрута троллейбуса №1 в Рязани
Рязанские эсктремалы покорили Оку стоя на SUP-досках