В рязанских аптеках подорожали маски — Росздравнадзор анализирует цены

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:38:22+03:00

Спрос на индивидуальные средства защиты вырос из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В рязанских аптеках резко подорожали медицинские лавки, сообщает ГТРК «Ока». В отдельных пунктах маски по состоянию на 25 января стоили 25 рублей, то в первых числах февраля уже 60 рублей.

Говорят, что спрос на индивидуальные средства защиты в Рязани значительно вырос, но не из-за эпидемии коронавируса, а из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

— Мы анализируем рост цен, сравниваем декабрь прошлого года, в ряде единичных [аптеках] есть рост. Мы будем анализировать причины повышения цен на средства защиты, — прокомментировала руководитель Территориального органа управления Росздравнадзора по Рязанской области Татьяна Болдырева.

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ИСТОЧНИК KP.RU