2020-02-04T17:40:24+03:00
Общество

Рязанцы переломали антивандальные туалеты в двух городских скверах

Люди настолько активно пользовались уборными, что свернули краны и металлические унитазы
Яков РЫКОВ
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Рязанцы переломали антивандальные туалеты в двух городских скверах.Рязанцы переломали антивандальные туалеты в двух городских скверах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Антивандальные стационарные туалеты, которые власти города установили в сквере на улице Новослободской и в сквере Скобелева в микрорайоне Дашково-Песочня, пострадали от вандалов, сообщает «Рязанский формат» со ссылкой на замруководителя Дирекции благоустройства Рязани Ирину Трошину.

— При обустройстве сквера на улице Новослободской установили такие же туалеты, как в сквере Скобелева, — рассказывает чиновница. — Все они работали во время праздничных новогодних дней. Граждане ими настолько активно пользовались, что туалеты уже были поломаны, в них свернуты краны, металлические унитазы... Да, они антивандальные, но не для жителей Рязани.

Теперь, как отметила Трошина, туалеты будут работать не каждый день, а только выходным и праздникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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