2020-02-04T16:36:49+03:00
Общество

Жители Храпова недовольны, что Южный обход может пройти через их поселок

Сергей Пупков запросил у Минтранса информацию о строительстве ноаой объездной автодороги
Поделиться:
Изменить размер текста:

Лидер рязанских справедливороссов, депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков обратился к министру транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадиму Решетнику с запросом о судьбе жителей поселка Храпово, которых взволновала возможность прохождения новой объездной автодороги через территорию их поселка.

Решение запросить в министерстве максимально подробную информацию было принято после того, как справедливороссы приняли участие в сходе местных жителей, на котором обсуждалась проблема строительства. На сходе храповцы заявили, что представители власти не информируют их о проекте строительства, при этом в самом поселке уже производятся проектные работы – на днях на территории высаживался «десант» геодезистов с оборудованием, которые производили обмены домовладений и земельных участков.

– Строительство Южного обхода мы, безусловно, поддерживаем, – заявил Сергей Пупков. – Но при этом важно, чтоб хорошая идея не была испорчена реализацией. Сейчас Минтранс не подтверждает прохождение дороги через территорию населенных пунктов и заявляет, что на сайте ведомства опубликована лишь условная схема автодороги. Но опровергать эту информацию тоже никто не торопится. Поэтому, на данном этапе мы попросили министра раскрыть подробную информацию о проекте, его влиянии на экологическую обстановку, способах учета общественного мнения при проектировании автодороги. Мы также попросили быть более открытыми для местных жителей – не скрывать информацию, вызывая акции протеста, а взаимодействовать с людьми, сделать работу полностью прозрачной, – сказал депутат.

Региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ держит ситуацию со строительством Южного обхода на контроле.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никита Белых теперь шьет игрушки в рязанской колонии
На родителей трех погибших на пожаре детей жаловалась еще до трагедии
Жители Храпова недовольны, что Южный обход может пройти через их поселок
Андрей Турчак: «Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности
Чиновник Шариков предстанет перед судом за превышение полномочий
При капремонте понтонного моста через Оку выявили незаконные расходы
Иван Ургант и Любовь Толкалина передали привет рязанскому губернатору
В рязанской больнице №10 работает прокуратура
Офис на ладони: «Ростелеком» представил приложение, которое поможет в работе и не только
Аркадий Фомин взял на контроль случаи высадки детей из общественного транспорта
«Ростелеком» реконструировал часть системы оповещения населения в Рязанской области
Москвич, убивший лося под Рязанью, ушел от уголовного наказания
На переходе на улице Свободы сбили молодую рязанку
Рязанцы представили разработки Итальянскому технологическому институту
В Роспотребнадзор обратились трое рязанцев по профилактике коронавируса
Прокуратура наказывает школы за требования к внешнему виду учеников
Плывем и трясемся: рязанец снял на видео, как по ледяным ухабам едут автомобили
В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшую кареглазую брюнетку
В одном из районов Рязани изменится движение автобусов и маршруток
По всей Рязани начали замену неисправных уличных светильников
Директором объединенного хлебозавода будет Дмитрий Скворцов
Маршрутчика, выгонявшего ребенка из салона, уволили
В Рязанской филармонии исполнят хиты мировых мюзиклов
Завершился опрос об изменении маршрута троллейбуса №1 в Рязани
Рязанские эсктремалы покорили Оку стоя на SUP-досках