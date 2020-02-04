Жители Храпова недовольны, что Южный обход может пройти через их поселок

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:36:49+03:00

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Лидер рязанских справедливороссов, депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков обратился к министру транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадиму Решетнику с запросом о судьбе жителей поселка Храпово, которых взволновала возможность прохождения новой объездной автодороги через территорию их поселка.

Решение запросить в министерстве максимально подробную информацию было принято после того, как справедливороссы приняли участие в сходе местных жителей, на котором обсуждалась проблема строительства. На сходе храповцы заявили, что представители власти не информируют их о проекте строительства, при этом в самом поселке уже производятся проектные работы – на днях на территории высаживался «десант» геодезистов с оборудованием, которые производили обмены домовладений и земельных участков.

– Строительство Южного обхода мы, безусловно, поддерживаем, – заявил Сергей Пупков. – Но при этом важно, чтоб хорошая идея не была испорчена реализацией. Сейчас Минтранс не подтверждает прохождение дороги через территорию населенных пунктов и заявляет, что на сайте ведомства опубликована лишь условная схема автодороги. Но опровергать эту информацию тоже никто не торопится. Поэтому, на данном этапе мы попросили министра раскрыть подробную информацию о проекте, его влиянии на экологическую обстановку, способах учета общественного мнения при проектировании автодороги. Мы также попросили быть более открытыми для местных жителей – не скрывать информацию, вызывая акции протеста, а взаимодействовать с людьми, сделать работу полностью прозрачной, – сказал депутат.

Региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ держит ситуацию со строительством Южного обхода на контроле.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU