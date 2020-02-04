2020-02-04T16:27:10+03:00
Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности

В настоящее время рассматривается вариант возвращения возможности продажи лекарственных препаратов с автолавок
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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«Единая Россия» работает с минздравом над тем, чтобы вернуть возможность торговли лекарствами с автолавок. В ходе весенней сессии Государственной Думы ряд поправок в федеральное законодательство на эту тему будет принят. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с врачами, студентами и ординаторами Приволжского исследовательского медицинского университета.

Заведующая отделением поликлиники Областной клинической больницы имени Семашко Евгения Грудзинская напомнила, что в сельской местности нет аптечных организаций и при получении квалифицированного заключения, клинических рекомендаций пациент не всегда может выкупить лекарственное средство.

«В Нижегородской области сохранилась и развивается потребкооперация, и автолавки покрывают всю территорию региона. Мы сейчас работаем с минздравом над тем, чтобы вернуть возможность торговли лекарствами с автолавок повсеместно. Также можно организовать иные мобильные формы отпуска лекарств, в тех же «Поездах здоровья», работу которых организует «Единая Россия». Новое руководство минздрава эту тему поддержало, и мы планируем принять в ходе весенней сессии Государственной Думы ряд соответствующих поправок в федеральное законодательство», — сообщил Андрей Турчак.

По мнению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадия Фомина, проблема доступности лекарственных препаратов очень актуальна для многих субъектов РФ, в том числе и для Рязанской области.

«Мы полностью поддерживаем инициативу Андрея Турчака и партии «Единая Россия», она направлена на улучшение жизни людей в отдаленных деревнях и селах», — считает он.

По словам лидера рязанских единороссов, в регионе есть населенные пункты, которые не имеют постоянного транспортного сообщения, и жители не могут приобрести жизненно необходимые лекарственные средства. «При этом сельское население составляет около 29%, и, зачастую, это пожилые люди с хроническими заболеваниями», — уточнил Аркадий Фомин.

Секретарь регионального отделения подчеркнул, что в своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин призвал обеспечить высокую доступность медицинской помощи.

«В настоящее время в тех населенных пунктах Рязанской области, где нет аптеки, жители могут купить лекарства в ФАПах — фельдшеры получают лекарственные средства по заявкам и доставляют их в медпункты», — рассказал он.

Аркадий Фомин отметил, что организация мобильных форм отпуска лекарств специалистами автопоезда «Забота и здоровье», работу которого «Единая Россия» организует почти 10 лет, поможет людям, проживающим в глубинках, иметь возможность получать своевременную лекарственную помощь.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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