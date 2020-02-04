Чиновник Шариков предстанет перед судом за превышение полномочий

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:37:41+03:00

Он отдал муниципальную квартирую сотруднику, а потом сам принял жилье, на которое не имел права

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Завершено расследование уголовного дела против бывшего главы администрации поселка Шилово Дмитрия Шарикова. Ему вменяется превышение должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, в 2017 году Шариков бессрочно, безвозмездно и, конечно, незаконно передал «одному из сотрудников» двухэтажную квартиру по договору социального найма. Жилье площадью почти 83 «квадрата» стоимостью около 2,5 млн рублей впоследствии было приватизировано, но после иска прокурора возвращено судом в муниципальную собственность.

Уголовное дело с утвержденным обвинительном заключением направлено в суд.

Напомним, аналогичным образом в 2018-м злоупотребила полномочиями и тогдашний заместитель Шарикова, которая, исполняя обязанности главы в его отсутствие, предоставила жилплощадь своему же начальнику. Каких-либо законных оснований на это не было, а в поселке были малоимущие, которые действительно нуждались в крыше над головой, но чиновницу такие «мелочи» не остановили.

ИСТОЧНИК KP.RU