«Ростелеком» реконструировал часть системы оповещения населения в Рязанской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:14:39+03:00

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ПАО «Ростелеком» в 2019 году выполнил работы по реконструкции Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения в Рязани и еще пяти районах Рязанской области: р.п. Ухолово, г. Шацке, г. Шилово, г. Сасово, р.п. Сараи. Специалисты компании заменили устаревшую аналоговую систему оповещения на цифровую, установили новые громкоговорители и рабочие места сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) районов, подключили новое оборудование в командном пункте управления и организовали каналы по ВОЛС. Работы были проведены в соответствии с государственным контрактом, заключенным между провайдером и ГКУ Рязанской области «Безопасный регион».

— Зачастую безопасность нашей жизни и имущества зависит от того, как быстро мы реагируем на угрозу, — рассказывает директор филиала в Тульской и Рязанской областях ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. — Главная задача автоматизированной системы централизованного оповещения – информирование населения о чрезвычайных ситуациях. “Ростелеком” в сотрудничестве с “Безопасным регионом” сделал еще один важный шаг в укрепление безопасности – модернизировал систему в Рязани и пяти районах Рязанской области, в результате чего повысилась степень охвата и качество сигнала РАСЦО».

РАСЦО — система оповещения, в которой передача, обработка, прием сигналов и информации оповещения осуществляются с использованием технических средств и комплексов автоматизации оповещения, сопряженных с сетью связи общего пользования и ведомственными сетями связи, а также с сетью вещания. РАСЦО предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU