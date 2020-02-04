2020-02-04T12:19:42+03:00
Общество

Москвич, убивший лося под Рязанью, ушел от уголовного наказания

Мужчина возместил крупный ущерб и заплатил судебный штраф
Яков РЫКОВ
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Москвич, убивший лося под Рязань, ушел от уголовного наказания.Москвич, убивший лося под Рязань, ушел от уголовного наказания.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Рязанской области прекратили уголовное дело в отношении москвича, подозреваемого в незаконной охоте, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2019 года мужчина без разрешительных документов застрелил лося, тем самым причинив региональному министерству природопользования ущерб в сумме 80 тысяч рублей. Во время предварительного следствия браконьер ущерб полностью возместил, и суд решил прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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