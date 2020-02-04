Москвич, убивший лося под Рязанью, ушел от уголовного наказания
В Рязанской области прекратили уголовное дело в отношении москвича, подозреваемого в незаконной охоте, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в сентябре 2019 года мужчина без разрешительных документов застрелил лося, тем самым причинив региональному министерству природопользования ущерб в сумме 80 тысяч рублей. Во время предварительного следствия браконьер ущерб полностью возместил, и суд решил прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU