Рязанцы представили разработки Итальянскому технологическому институту

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:16:01+03:00

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3 февраля в Генуе делегация из Рязани, возглавляемая губернатором Николаем Любимовым, посетила Итальянский технологический институт. Главной целью было установить контакты между этим центром разработок и Рязанским радиотехническим университетом.

С руководителем ITT Гибриэле Галатери ди Генола встретились ректор «Радика» Михаил Чиркин и директор ООО «Аврора Роботикс» (компания специализируется на создании беспилотной техники) Виталий Савельев, представив ему свои предложения и разработки. Как сообщает пресс-служба областного правительства, «стороны договорились подробно изучить потенциал и возможности друг друга и продолжить взаимодействие уже в режиме прямых контактов».

В тот же день Николай Любимов встретился с председателем регионального Совета Лигурии Алессандро Пьяна и рассказал об инвестиционном потенциале Рязанской области.

- Нам особенно интересна локализация в нашем регионе итальянских производств в различных сферах, в первую очередь машино-, приборо- и автомобилестроении, - сказал Любимов.

Также он заявил о готовности к экспорту продукции для итальянских кораблестроителей: крепежа, металлоизделий, кожи, электроники и контрольно-измерительных приборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU