В одном из районов Рязани изменится движение автобусов и маршруток

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:07:37+03:00

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С 4 февраля в микрорайоне Шлаковый изменится движение городского пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. С 08:30 до 5 февраля 20:00 по улице Разина в районе дома №19 движение автобусов и маршруток организуют следующим образом:

- автобусы маршрута №14 в прямом направлении следуют по улице Ломоносова, без заезда на остановку «улица Разина»;

- маршрутки №68 следуют в прямом и обратном направлении по улице Ломоносова.

Как отмечают власти, причина изменения движения – ремонт участка теплотрассы и перекрытия движения транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU