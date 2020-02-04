2020-02-04T06:07:37+03:00
Общество

В одном из районов Рязани изменится движение автобусов и маршруток

Изменения коснутся маршрутов №№14 и 68. Причина – ремонт теплотрассы
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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С 4 февраля в микрорайоне Шлаковый изменится движение городского пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. С 08:30 до 5 февраля 20:00 по улице Разина в районе дома №19 движение автобусов и маршруток организуют следующим образом:

- автобусы маршрута №14 в прямом направлении следуют по улице Ломоносова, без заезда на остановку «улица Разина»;

- маршрутки №68 следуют в прямом и обратном направлении по улице Ломоносова.

Как отмечают власти, причина изменения движения – ремонт участка теплотрассы и перекрытия движения транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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