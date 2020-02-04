По всей Рязани начали замену неисправных уличных светильников

4 Февр. 2020 2020-02-04T05:43:26+03:00

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На минувшей неделе на улицах Тимакова, Свободы, Урицкого, Есенина, Дзержинского и Прудной отремонтировали светильники, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Всего рабочие заменили 17 ламп и отремонтировали более 600 метров аварийных проводов, в том числе на улицах Тимакова, Урицкого, Затинной, Полевой, Станкозаводской.

Как отмечают городские власти, специалисты Дирекции благоустройства работают в Рязани ежедневно и проверяют работоспособность систем. Элементы, выработавшие срок эксплуатации, при необходимости подлежат замене.

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А если разрывать договор с частной фирмой, меняющей светильники, придется платить огромную неустойку. Так говорят в администрации города (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU