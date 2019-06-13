За улучшение освещения Рязани обещают взяться весной 2021 года

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-13T16:43:41+03:00

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Рязанцы, на протяжении последних нескольких лет жаловавшиеся на плохое освещение улиц – даже тех, что оснащены современными фонарями, – получили исчерпывающие разъяснения от исполняющей обязанности главы администрации города Елены Сорокиной. 13 июня она сообщился, что срок договора с фирмой «Энергоэффект», которая заменила большинство старых светильников на энергосберегающие, но «холодного света», истекает лишь в апреле 2021 года.

– Есть ли экономия в результате исполнения этого договора? Есть, мы экономим около 10 миллионов рублей в год, – подтвердила она. – Но сохранилось ли прежнее качество освещения? Нет. Оно снизилось, это отмечают все.

Однако договор, оказывается, был составлен так, что какие-либо санкции за ухудшение качества освещения в нем не предусмотрены. Зато город Рязань, если он пожелает в одностороннем порядке разорвать договор, должен будет выплатить 300 млн руб. неустойки, а потом потратить еще примерно 117 млн руб. на замену светильников «теплыми».

Поэтому выгоднее, считает Елена Сорокина, до весны 2021 года требовать повышения качества от партнеров лишь путем претензий (через суд уже удалось заставить их заменить сотни перегоревших светильников), а затем начать все с чистого листа.

ИСТОЧНИК KP.RU