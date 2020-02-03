2020-02-03T17:02:13+03:00
Звезды

В Рязанской филармонии исполнят хиты мировых мюзиклов

Театрализованное шоу «12 мюзиклов» представят в День всех влюбленных
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14 февраля, в День всех влюбленных, в Рязанской филармонии состоится театрализованное шоу «12 мюзиклов». Вдохновитель и продюсер этого уникального проекта Владимир Дыбский, сам солировавший в «Notre Dame de Paris» и «Графе Монте Кристо», поставил перед собой нелегкую, но весьма благородную задачу: соединить в один, целостный ряд, разные по сюжету и музыкальной стилистике произведения и, главное, - познакомить зрителя с лучшими образцами такого жанра, как мюзикл.

В 2011-м году шоу было впервые представлено публике, и с тех пор неизменно встречает бурный приём и восторг зрителей. Потому что «12 мюзиклов» — это не просто концерт, а настоящая театрализованная сказка с шикарными костюмами, великолепной хореографией и цирковыми номерами, которые, тем не менее, являются лишь драгоценной оправой для блистательных вокальных номеров в исполнении известных артистов: Теоны Дольниковой, Анастасии Гончар, Алексея Лосихина, Валерия Анохина, Карине Асирян, Антона Дерова и многих других. Плюс – потрясающий балет и высокопрофессиональные музыканты. Один из них – Владими Ветт, с помощью божественной скрипки которого номера плавно перетекают один в другой, и эта непрерывная линия держит зрителя в восхищенном напряжении с первой до последней минуты.

Добавьте к этому великую музыку «Призрака Оперы», «Кошек», «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Бомбейской мечты» и других знаменитых мюзиклов, и станет ясно – пропустить такое невозможно!

На правах рекламы.

Афиша мероприятия.

Афиша мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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