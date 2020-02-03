2020-02-03T17:47:38+03:00
Недвижимость

В домах от VELLCOM group свет и вода есть всегда

В доме, в котором, используются технологии «Зеленого строительства», запроектирован дизельный генератор для обеспечения электроэнергией потребителей
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Фото: группа компаний VELLCOM.Фото: группа компаний VELLCOM.
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Нередко мы можем увидеть жалобы рязанцев на отключение воды и света в квартирах. Учитывая тот факт, насколько мы стали зависимы от наличия в доме электричества, ситуацию, когда отключили свет можно смело назвать чрезвычайной. В основном это технические случаи отключения: аварийные ситуации и плановые ремонты.

Естественно, что предупредить заранее потребителей о приостановке поставок электроэнергии при возникновении аварийных ситуаций невозможно. В таких ситуациях электрокомпании могут только объявить о ремонтных работах через СМИ. Подключение потребителей к сети будет осуществлено сразу после устранения аварийной ситуации. К сожалению, на законодательном уровне срок проведения восстановительных работ не оговаривается.

Но можно избежать вышеперечисленных проблем, купив квартиру в доме, в котором застройщик еще при проектировании и строительстве продумал эти и другие важные аспекты повседневной жизни.

Например, жилой комплекс «VELLCOM DOM на Ленкома», где используются технологии «Зеленого строительства» запроектирован дизельный генератор для обеспечения электроэнергией потребителей 1-й категории при аварийной ситуации в городе и модернизированная система очистки воды, с запасом на сутки в случае отключения от городской сети.

Фото: группа компаний VELLCOM.

Фото: группа компаний VELLCOM.

В качестве резервного автономного источника электроснабжения объекта предусматривается дизель-генераторная установка (ДГУ), с помощью которой будет модернизирована существующая подстанция. Предусмотрено автоматическое включение ДГУ при остановке подачи центральной системой электроснабжения.

Аналогично мерам по электроснабжению, в доме предусмотрена трех ступенчатая система фильтрации воды. Одним из ее компонентов является резервуар, который обеспечит для жильцов бесперебойную подачу воды при кратковременных отключениях от центральной системы водоснабжения в течение суток.

Внутреннее водоснабжение будет выполнено с учетом очистки воды от крупных примесей, удален остаточный хлор, органические примеси, снижена мутность и цветность, улучшены органолептические свойства воды. Для обеззараживания воды в емкости, предусмотрена линия циркуляции и станция озонирования. После повысительных насосов предусмотрен второй комплекс доезонирования и предусмотрена финишная антибактериальная обработка очищенной воды.

Выбирайте дома от VELLCOM group и у вас никогда не возникнет аварийных ситуаций, связанных с отключением света и воды.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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