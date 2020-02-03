В домах от VELLCOM group свет и вода есть всегда
Нередко мы можем увидеть жалобы рязанцев на отключение воды и света в квартирах. Учитывая тот факт, насколько мы стали зависимы от наличия в доме электричества, ситуацию, когда отключили свет можно смело назвать чрезвычайной. В основном это технические случаи отключения: аварийные ситуации и плановые ремонты.
Естественно, что предупредить заранее потребителей о приостановке поставок электроэнергии при возникновении аварийных ситуаций невозможно. В таких ситуациях электрокомпании могут только объявить о ремонтных работах через СМИ. Подключение потребителей к сети будет осуществлено сразу после устранения аварийной ситуации. К сожалению, на законодательном уровне срок проведения восстановительных работ не оговаривается.
Но можно избежать вышеперечисленных проблем, купив квартиру в доме, в котором застройщик еще при проектировании и строительстве продумал эти и другие важные аспекты повседневной жизни.
Например, жилой комплекс «VELLCOM DOM на Ленкома», где используются технологии «Зеленого строительства» запроектирован дизельный генератор для обеспечения электроэнергией потребителей 1-й категории при аварийной ситуации в городе и модернизированная система очистки воды, с запасом на сутки в случае отключения от городской сети.
Фото: группа компаний VELLCOM.
В качестве резервного автономного источника электроснабжения объекта предусматривается дизель-генераторная установка (ДГУ), с помощью которой будет модернизирована существующая подстанция. Предусмотрено автоматическое включение ДГУ при остановке подачи центральной системой электроснабжения.
Аналогично мерам по электроснабжению, в доме предусмотрена трех ступенчатая система фильтрации воды. Одним из ее компонентов является резервуар, который обеспечит для жильцов бесперебойную подачу воды при кратковременных отключениях от центральной системы водоснабжения в течение суток.
Внутреннее водоснабжение будет выполнено с учетом очистки воды от крупных примесей, удален остаточный хлор, органические примеси, снижена мутность и цветность, улучшены органолептические свойства воды. Для обеззараживания воды в емкости, предусмотрена линия циркуляции и станция озонирования. После повысительных насосов предусмотрен второй комплекс доезонирования и предусмотрена финишная антибактериальная обработка очищенной воды.
Выбирайте дома от VELLCOM group и у вас никогда не возникнет аварийных ситуаций, связанных с отключением света и воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU