2020-02-03T14:10:32+03:00
Политика

Призовой фонд конкурса «Лучшая муниципальная практика» увеличат

Владимир Путин поддержал идею «Единой России»
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Виктора Кидяева об увеличении призового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная практика». С соответствующей просьбой парламентарий обратился к главе государства в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления.

Владимир Путин ответил, что «нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному».

С 2020 года призовой фонд будет увеличен до 1 миллиарда, ранее он составлял 40 миллионов рублей.

Вторая просьба Виктора Кидяева к президенту касалась включения в конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях населенные пункты с исторической застройкой, где проживают более 100 тысяч человек. Соответствующее предложение было поддержано министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым.

По мнению секретаря местного отделения партии «Единая Россия» города Сасова, главы администрации Евгении Рубцовой, увеличение призового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная практика» — хороший стимул для получения дополнительных средств на развитие и благоустройство населенных пунктов.

— У нас уже есть собственный положительный опыт участия в конкурсе, и мы продолжим участвовать в нем в текущем году, — отметила она.

Также Евгения Рубцова поделилась опытом участия в конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. В 2018 году Сасово одержало в нем победу в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек». Проект муниципалитета «Спортивно-рекреационный кластер Парк Стрит» стал одним из 15 победителей и получил субсидию из федерального бюджета в размере 75 млн рублей. Он был реализован в 2019 году.

— Жители очень ждали, что данный проект будет воплощен, и принимали активное участие в благоустройстве парка. На субботники выходили коллективы практически всех местных предприятий и организаций. Благодаря этому обновленное место отдыха стало более востребованным в любую погоду сасовцами всех возрастов, — подчеркнула лидер единороссов города Евгения Рубцова.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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