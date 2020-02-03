Минздрав утвердил главврача рязанской психбольницы

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:28:46+03:00

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Светлану Нагибину утвердили главным врачом областной психиатрической больницы. Соответствующий приказ издан областным министерством здравоохранения, пишет uzrf.ru.

До этого, с сентября 2019 года Светлана Васильевна исполняла обязанности руководителя в связи с увольнением предшественника – Андрея Яковлева. Последний стоял у руля медучреждения с 2014 года, а в должности заместителя по медицинской части работал аж с 1991-го.

На аналогичной должности до своего назначения находилась и Нагибина. Она в больнице с 1990 года, когда пришла туда интерном из Рязанского медуниверситета. В качестве руководителя попробовала себя в 1999-м, став заведующей пятым женским отделением.

Нагибина имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Психиатрия».

ИСТОЧНИК KP.RU