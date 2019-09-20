2019-09-20T20:03:29+03:00
Общество

Уволился главврач рязанской психбольницы

Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава
Роман ДОРОФЕЕВ
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В пятницу, 20 сентября, министерство здравоохранения Рязанской области сообщило, что освобожден от занимаемой должности главный врач областной клинической психиатрической больницы Андрей Яковлев.

Ведомство подчеркивает, что Андрей Владимирович оставил должность по собственному желанию. До нового назначение исполнять обязанности главного врача будет заместить главврача по медицинской части Светлана Васильевна Нагибина.

Связана ли эта отставка с озвученной ранее губернатором линией о тайных посещениях доверенными людьми школ, детских садов и учреждений здравоохранения - пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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