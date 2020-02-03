2020-02-03T11:50:05+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе Рязань-Ряжск погибли два человека

Столкнулись три автомобиля – «Приора», Renault и «двенадцатая»
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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Два человека погибли в ДТП на ряжской трассе, которое случилось 31 января. Около 10.00 в 59 километрах от Рязани (на территории Старожиловского района) столкнулись «Лада Приора», Renault Sandero и ВАЗ-2112.

В полиции сообщили, что 27-летняя рязанка на «Ладе», двигаясь в сторону Ряжска, врезалась сначала в Renault и следом в «двенадцатую». В результате водитель «Приоры» и 58-летняя пассажирка Sandero от полученных травм скончались.

Еще двух человек, ехавших в автомобиле французской марки, а именно 56-летнего водителя и женщину 65 лет, доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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