2020-02-03T08:59:49+03:00
Недвижимость

Жители Горрощи сутки просидели без электричества

На одном из распределительных подпунктов вышел из строя вакуумный выключатель
Яков РЫКОВ
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2 февраля в нескольких районах Рязани отключили тепло и электричество. Массовые жалобы от жителей поступают в социальные сети.

В частности, в группе «Рязань» подписчица Светлана Нагавкина-Стецкевич пишет, что целый день нет света в ЖК «Братиславский».

«С ночи нет электричества. Не первый раз уже. Нет тепла, воды, еду не приготовить. Много семей с маленькими детьми. Никто не собирается решать проблему. Что нам делать», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вышел из строя вакуумный выключатель РП-56, предназначенный для коммутации электрического тока.

«Скорее всего, без возможности восстановления. Будут делать временный вариант. Работы на полдня», — сообщили в группе ЖК «Братиславский».

Как рассказали в администрации Рязани, специалисты РГРЭС в настоящее время устраняют все неполадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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