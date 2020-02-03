Жители Горрощи сутки просидели без электричества
2 февраля в нескольких районах Рязани отключили тепло и электричество. Массовые жалобы от жителей поступают в социальные сети.
В частности, в группе «Рязань» подписчица Светлана Нагавкина-Стецкевич пишет, что целый день нет света в ЖК «Братиславский».
«С ночи нет электричества. Не первый раз уже. Нет тепла, воды, еду не приготовить. Много семей с маленькими детьми. Никто не собирается решать проблему. Что нам делать», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, вышел из строя вакуумный выключатель РП-56, предназначенный для коммутации электрического тока.
«Скорее всего, без возможности восстановления. Будут делать временный вариант. Работы на полдня», — сообщили в группе ЖК «Братиславский».
Как рассказали в администрации Рязани, специалисты РГРЭС в настоящее время устраняют все неполадки.
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ИСТОЧНИК KP.RU