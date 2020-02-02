В ДТП под Касимовом погиб 35-летний мужчина

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:17:43+03:00

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На трассе Москва – Касимов 1 февраля Mitsubishi Lancer столкнулся со встречным автомобилем Chevrolet Niva. Очевидцы сообщают, что случилось это неподалеку от поселка Гусь-Железный.

Издательство «Пресса» выяснило, что в ДТП погиб 35-летний водитель Mitsubishi, уроженец Касимовского района. При этом официальной информации об аварии и ее последствиях пока не поступало.

Ранее в группе «Типичный Касимов» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU