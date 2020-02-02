В ДТП под Касимовом погиб 35-летний мужчина
Mitsubishi Lancer столкнулся с Chevrolet Niva
Фото: vk.com/livekasimov (кадр видео).
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На трассе Москва – Касимов 1 февраля Mitsubishi Lancer столкнулся со встречным автомобилем Chevrolet Niva. Очевидцы сообщают, что случилось это неподалеку от поселка Гусь-Железный.
Издательство «Пресса» выяснило, что в ДТП погиб 35-летний водитель Mitsubishi, уроженец Касимовского района. При этом официальной информации об аварии и ее последствиях пока не поступало.
Ранее в группе «Типичный Касимов» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись с места происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU