2020-02-02T18:17:43+03:00
Происшествия

В ДТП под Касимовом погиб 35-летний мужчина

Mitsubishi Lancer столкнулся с Chevrolet Niva
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Фото: vk.com/livekasimov (кадр видео).Фото: vk.com/livekasimov (кадр видео).
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На трассе МоскваКасимов 1 февраля Mitsubishi Lancer столкнулся со встречным автомобилем Chevrolet Niva. Очевидцы сообщают, что случилось это неподалеку от поселка Гусь-Железный.

Издательство «Пресса» выяснило, что в ДТП погиб 35-летний водитель Mitsubishi, уроженец Касимовского района. При этом официальной информации об аварии и ее последствиях пока не поступало.

Ранее в группе «Типичный Касимов» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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