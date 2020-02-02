К дому депутата облдумы под Рязанью прибились две симпатяги-хаски

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:36:06+03:00

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К дому депутата Рязанской областной Думы Сергея Пупкова в поселке Солотча прибились чужие собаки породы хаски. Об этом сам парламентарий сообщил на своей странице в Facebook 2 февраля.

Потеряшки уже вторую ночь спят на крыльце у «народного избранника» и, судя по всему, не стесняются пользоваться гостеприимством, с охотой принимая угощения. У обеих собак есть ошейники, но, к сожалению, никакой информации о владельце на них не содержится.

- Потерялись? Что-то случилось с хозяином (хозяевами)? Прошу рязанцев максимальный репост! – призвал Сергей Пупков.

Кстати, у хаски давно сложилась репутация хронических беглецов. Едва ли кто-то вел статистику, зато, наверное, каждому известно: ездовым (коими эти друзья человека являются) ближе снежные просторы, нежели стены человеческих жилищ, а это вкупе с неиссякаемой энергией и чрезмерным любопытством вполне может дать соответствующий эффект.

ИСТОЧНИК KP.RU