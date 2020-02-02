2020-02-02T16:36:06+03:00
Общество

К дому депутата облдумы под Рязанью прибились две симпатяги-хаски

Две ночи подряд они спали на чужом крыльце. Парламентарий ищет хозяев собак
Поделиться:
Фото: www.facebook.com/svpupkovФото: www.facebook.com/svpupkov
Изменить размер текста:

К дому депутата Рязанской областной Думы Сергея Пупкова в поселке Солотча прибились чужие собаки породы хаски. Об этом сам парламентарий сообщил на своей странице в Facebook 2 февраля.

Потеряшки уже вторую ночь спят на крыльце у «народного избранника» и, судя по всему, не стесняются пользоваться гостеприимством, с охотой принимая угощения. У обеих собак есть ошейники, но, к сожалению, никакой информации о владельце на них не содержится.

- Потерялись? Что-то случилось с хозяином (хозяевами)? Прошу рязанцев максимальный репост! – призвал Сергей Пупков.

Кстати, у хаски давно сложилась репутация хронических беглецов. Едва ли кто-то вел статистику, зато, наверное, каждому известно: ездовым (коими эти друзья человека являются) ближе снежные просторы, нежели стены человеческих жилищ, а это вкупе с неиссякаемой энергией и чрезмерным любопытством вполне может дать соответствующий эффект.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24