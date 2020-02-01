1 Февр. 2020 2020-02-01T18:16:08+03:00

Суд отменил штраф ГИБДД в 250 тысяч рублей водителю-дальнобойщику. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полиции показалось, что автопоезд превышал размеры по высоте

Изменить размер текста: A A

Клепиковский районный суд отменил постановление замначальника Центра автоматизированной фиксации автонарушений (ЦАФАП) рязанского ГИБДД, согласно которому, водителя автопоезда оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Суд установил, что автомобиль с полуприцепом имел предельную высоту, установленную заводом изготовителем, и составлял 4 метра что подтверждено технической спецификацией и актом «Измерения и проверки параметров автотранспортных средств».

Из фотоматериала, полученного с видеокамеры, видно, что на автопоезде нет каких-либо деталей, которые бы увеличивали его габариты по высоте.

В итоге суд своим решением отменил производство по делу с отменой штрафа.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Старый «мерин» лыжню не испортит? Почему древняя машина не значит – плохая

Водитель «Комсомолки» написал колонку о прелести эксплуатации автомобиля Mercedes-Benz 1994 года выпуска. Кто-то, возможно, не согласится (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU