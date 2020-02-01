Суд отменил штраф ГИБДД в 250 тысяч рублей водителю-дальнобойщику
Клепиковский районный суд отменил постановление замначальника Центра автоматизированной фиксации автонарушений (ЦАФАП) рязанского ГИБДД, согласно которому, водителя автопоезда оштрафовали на 250 тысяч рублей.
Суд установил, что автомобиль с полуприцепом имел предельную высоту, установленную заводом изготовителем, и составлял 4 метра что подтверждено технической спецификацией и актом «Измерения и проверки параметров автотранспортных средств».
Из фотоматериала, полученного с видеокамеры, видно, что на автопоезде нет каких-либо деталей, которые бы увеличивали его габариты по высоте.
В итоге суд своим решением отменил производство по делу с отменой штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU