Старый «мерин» лыжню не испортит? Почему древняя машина не значит – плохая

После получения водительских прав в 2006 году я сразу задумался, какую машину купить. Деньги были - нельзя сказать, что много, но на новые «жигули» хватило бы. Но был вариант другой - взять подержанную иномарку. После долгих колебаний выбор был сделан в пользу второго варианта. Тем более, что друг одноклассника выставил на продажу свой подержанный «мерседес» в 202-м кузове. На тот момент машине было 12 лет. Но какие это годы для флагмана немецкого автопрома? Тем более что в то время машины делали довольно высокого качества. Чего стоит только полная оцинковка кузова. Понятно, что за это время многие детали уже поизносились, и вскоре потребуется их замена, к чему я был морально готов.

Я ПИШУ, А ЗНАЧИТ, Я ЖИВУ!

Первый год эксплуатации не выявил почти никаких изъянов, не считая замены аккумулятора. Час икс настал через полтора года, когда я на скорости в 120 км/час не справился с управлением и вылетел в кювет под Воронежем. Летел и кувыркался. Вся жизнь прошла перед глазами. На крыше - ни царапины, зато зад в хлам. Вытащили. Вернулся в Рязань своим ходом. Задние фонари разбиты, но все лампочки остались целы, не отошел ни один контакт! Но самое главное - на мне ни царапины!

…Через пару недель, когда шел по улице, из стоявшей у тротуара вазовской «классики» вышли пассажиры. И я обратил внимание на толщину стоек крыши. Это были просто спички, по сравнению с тем, что есть у «Мерседеса». Меня бросило в холодный пот: ведь если бы я послушался доброхотов и купил себе продукцию ВАЗа, то вряд ли уже ходил по земле…

Первый год эксплуатации не выявил почти никаких изъянов, не считая замены аккумулятора.Фото: Александр КАРАВАЕВ

ЛЕТИТ ПОСТОЯННО, НО ПО МЕЛОЧИ

Пять лет машина простояла в гараже, потом ее год с лишним делали в автосервисе. И вот - я снова за рулем своего вороного. И началось… В первый год была поменяна вся тормозная система. Один раз. И когда после 70 тысяч пробега я попросил посмотреть состояние колодок, мастер заявил:

- Износ около половины. Тысяч 20-25 еще проездишь спокойно.

- Так я уже 70 прошел на них.

- Ты что, вообще не тормозишь?

На второй год настал черед системы охлаждения - под замену пошли радиатор и помпа. А также наступил конец стартеру.

На третий год поменялась начинка в генераторе (от оригинала остался только корпус и вал). После чего если что-то выходило из строя, то только по мелочи, например, рычаги подвески, ибо наши дороги этому весьма способствовали. Стало уже плановым ремонтом в год поменять один-другой рычаг. Но все остальное держится.

Да, еще были поменяны ступичные подшипники. В общем, получается, что на ремонт, связанный с естественным износом деталей, в год уходит 10 тысяч рублей. Про случай, когда из-за неправильной эксплуатации (сам дурак!) я попал на более крупные расходы, скромно промолчу.

Но самое главное, машине уже четверть века от роду, а кузов цел! Если где-то и появляется ржавчина, то она не идет вглубь! Ни на дверях, ни в лонжеронах, ни на крыльях. Сказывается качество металла и его обработки.

Фото: КП-Рязань.

…Когда бываю в рязанском специализированном автосервисе, то обращаю внимание на автомобили, стоящие на крупном ремонте. И когда 5-7-летним машинам уже лезут в двигатель, это вызывает шок. При том, что современные авто стали навороченнее, появилось много дополнительных прибамбасов, облегчающих жизнь водителя.

Хочется ли поменять машину? И да, и нет. Понятно, что несмотря на качество начала 90-х, годы берут свое и ничто вечным не бывает. С другой стороны, как представишь, ЧТО сейчас предлагают на нашем рынке отечественные и зарубежные производители, понимаешь, что старый друг будет получше.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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