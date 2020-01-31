2020-01-31T16:44:05+03:00
Происшествия

Объявлен в розыск рязанец, который может передвигаться на попутках

Имя - Константин Егорович Кривцов. СК называет приметы пропавшего
Антон КОНОВАЛОВ
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Константин Кривцов.Константин Кривцов.
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В Рязанской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения жителя поселка Тума Константина Егоровича Кривцова. В последний раз 62-летний мужчину видели в городе Спас-Клепики еще в августе 2018 года.

Как сообщает СУ СКР по Рязанской области, Кривцов может передвигаться на попутных автомобилях и находиться за пределами региона.

Как выглядит пропавший:

- рост около 175 см,

- телосложение худощавое,

- волосы седые с лобными залысинами,

- глаза голубые,

- на животе шрам после удаления аппендикса.

Особая примета: отсутствует фаланга безыменного пальца на правой руке.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться в Касимовский МСО по телефонам 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64. Также можно звонить 02/112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Объявлен в розыск рязанец, который может передвигаться на попутках
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