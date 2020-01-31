Объявлен в розыск рязанец, который может передвигаться на попутках
В Рязанской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения жителя поселка Тума Константина Егоровича Кривцова. В последний раз 62-летний мужчину видели в городе Спас-Клепики еще в августе 2018 года.
Как сообщает СУ СКР по Рязанской области, Кривцов может передвигаться на попутных автомобилях и находиться за пределами региона.
Как выглядит пропавший:
- рост около 175 см,
- телосложение худощавое,
- волосы седые с лобными залысинами,
- глаза голубые,
- на животе шрам после удаления аппендикса.
Особая примета: отсутствует фаланга безыменного пальца на правой руке.
С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться в Касимовский МСО по телефонам 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64. Также можно звонить 02/112.
ИСТОЧНИК KP.RU