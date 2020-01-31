2020-01-31T15:48:47+03:00
Политика

Работа регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее» отмечена на федеральном уровне

Член президиума регионального политсовета, ректор Рязанского медицинского государственного университета Роман Калинин награжден благодарственным письмом от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака
Поделиться:
Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
Изменить размер текста:

Подведение итогов реализации партпроектов на территории Рязанской области в 2019 году стало основной темой расширенного заседания президиума регионального политсовета «Единой России» 30 января.

Работа партийного проекта «Здоровое будущее» отмечена на федеральном уровне. За успешное внедрение региональных направлений координатор, ректор Рязанского медицинского государственного университета Роман Калинин награжден благодарственным письмом от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Также ему был вручен ценный подарок от Рязанской областной Думы.

Романа Калинина поздравил лидер рязанских единороссов, председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

— Координатор партпроекта, реализуемого на территории Рязанской области, впервые получил такую высокую оценку на федеральном уровне», — отметил секретарь регионального отделения и пожелал дальнейшей плодотворной работы.

В своем итоговом отчете Роман Калинин подробно остановился на наиболее успешных региональных практиках. Говоря о программе «Онкоконтроль», которая работает с 2019 года, он отметил снижение смертности в 2019 году от онкозаболеваний. По его словам, на предприятиях областного центра и в районах организованы профилактические беседы врачей-онкологов.

— В рамках проекта «Оптимизация прогноза сроков прибытия скорой помощи к пациенту в сельской местности» смоделировано более 20 маршрутов. В 6 районах зарегистрировано превышение установленного минздравом «золотого часа» транспортировки больного до сосудистого центра, — рассказал региональный координатор. — Эффективность проекта «Кадровый призыв» можно оценить по итогу трудоустройства выпускников в первичное звено. В этом году пришло 99 специалистов. На данный момент в городе Рязани осталось 5 вакансий участковых терапевтов, 14 — участковых педиатров. В муниципалитетах ситуация несколько сложнее.

В ходе программы «Интегральные показатели здоровья населения как инструмент снижения бремени наиболее значимых хронических неинфекционных заболеваний в Рязанской области» были организованы пункты отбора проб воды поверхностных водных объектов Рязанской области. «Планируем также провести исследование почвы», — добавил Роман Калинин.

В завершение своего отчета региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» поделился планами работы на 2020 год.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объявлен в розыск рязанец, который может передвигаться на попутках
Работа регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее» отмечена на федеральном уровне
В Рязани пройдет премьера фильма «Хищные птицы»
Опубликована схема размещения школы на месте троллейбусного депо
Рязанские единороссы выступили за увеличение финансирования ремонта дворов
Андрей Красов ответил на вопросы рязанцев
Глава администрации Рязани отправилась в Италию
Прикидываясь зампредом рязанского правительства, мошенники попросили о помощи
«Ростелеком. Лицей» дарит школьникам две недели бесплатных занятий
Губернатор помиловал рязанку, осужденную за смертельное ДТП
Еще раз - и уволим! Маршрутчику, обматерившего рязанку, объявили выговор
«Единая Россия» поддерживает запрет высаживать детей из транспорта
Зеленую зону в Рязани отдали под расширение автотехцентра
Рязанку приговорили за жестокое обращение с 3-летним сыном
Рязанские врачи впервые пересадили роговицу глаза
Рязанцы узнали о своих долгах, не выходя из здания вокзала
Эксклюзивные фильмы и сериалы видеосервиса START теперь доступны в Wink
Мост на улице Ленина перестроят за 10 месяцев
В Рязанской области зарастают свыше 200 гектаров яблоневых садов
Долой гречку! В детской рязанской ОКБ пациенты отказались от крупяного гарнира