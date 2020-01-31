Работа регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее» отмечена на федеральном уровне

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:48:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Подведение итогов реализации партпроектов на территории Рязанской области в 2019 году стало основной темой расширенного заседания президиума регионального политсовета «Единой России» 30 января.

Работа партийного проекта «Здоровое будущее» отмечена на федеральном уровне. За успешное внедрение региональных направлений координатор, ректор Рязанского медицинского государственного университета Роман Калинин награжден благодарственным письмом от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Также ему был вручен ценный подарок от Рязанской областной Думы.

Романа Калинина поздравил лидер рязанских единороссов, председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

— Координатор партпроекта, реализуемого на территории Рязанской области, впервые получил такую высокую оценку на федеральном уровне», — отметил секретарь регионального отделения и пожелал дальнейшей плодотворной работы.

В своем итоговом отчете Роман Калинин подробно остановился на наиболее успешных региональных практиках. Говоря о программе «Онкоконтроль», которая работает с 2019 года, он отметил снижение смертности в 2019 году от онкозаболеваний. По его словам, на предприятиях областного центра и в районах организованы профилактические беседы врачей-онкологов.

— В рамках проекта «Оптимизация прогноза сроков прибытия скорой помощи к пациенту в сельской местности» смоделировано более 20 маршрутов. В 6 районах зарегистрировано превышение установленного минздравом «золотого часа» транспортировки больного до сосудистого центра, — рассказал региональный координатор. — Эффективность проекта «Кадровый призыв» можно оценить по итогу трудоустройства выпускников в первичное звено. В этом году пришло 99 специалистов. На данный момент в городе Рязани осталось 5 вакансий участковых терапевтов, 14 — участковых педиатров. В муниципалитетах ситуация несколько сложнее.

В ходе программы «Интегральные показатели здоровья населения как инструмент снижения бремени наиболее значимых хронических неинфекционных заболеваний в Рязанской области» были организованы пункты отбора проб воды поверхностных водных объектов Рязанской области. «Планируем также провести исследование почвы», — добавил Роман Калинин.

В завершение своего отчета региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» поделился планами работы на 2020 год.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU