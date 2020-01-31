В Рязани пройдет премьера фильма «Хищные птицы»
Потрясающую историю Харли Квинн можно будет увидеть в «Виктории Плазе»
Фото: кинотеатр "Формула Кино".
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6 февраля в кинотеатре «Формула Кино» (ТРЦ «Виктория Плаза») состоится премьера фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».
Занимайте лучшие места заранее и первыми смотрите на одного из самых ярких антагонистов Вселенной DC.
О ФИЛЬМЕ
Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.
Жанр: Боевик, Криминал, Приключения;
Режиссер: Кэти Янь;
В ролях: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн МакГрегор, Бояна Новакович, Джерни Смоллетт.
Возраст 18+
ИСТОЧНИК KP.RU