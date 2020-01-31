В Рязани пройдет премьера фильма «Хищные птицы»

В ролях: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн МакГрегор, Бояна Новакович, Джерни Смоллетт.

Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.

О ФИЛЬМЕ

Занимайте лучшие места заранее и первыми смотрите на одного из самых ярких антагонистов Вселенной DC.

6 февраля в кинотеатре «Формула Кино» (ТРЦ «Виктория Плаза») состоится премьера фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Потрясающую историю Харли Квинн можно будет увидеть в «Виктории Плазе»

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