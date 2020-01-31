2020-01-31T15:38:38+03:00
Досуг

В Рязани пройдет премьера фильма «Хищные птицы»

Потрясающую историю Харли Квинн можно будет увидеть в «Виктории Плазе»
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Фото: кинотеатр "Формула Кино".Фото: кинотеатр "Формула Кино".
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6 февраля в кинотеатре «Формула Кино» (ТРЦ «Виктория Плаза») состоится премьера фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Занимайте лучшие места заранее и первыми смотрите на одного из самых ярких антагонистов Вселенной DC.

О ФИЛЬМЕ

Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.

Жанр: Боевик, Криминал, Приключения;

Режиссер: Кэти Янь;

В ролях: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн МакГрегор, Бояна Новакович, Джерни Смоллетт.

Возраст 18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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