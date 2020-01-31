2020-01-31T14:23:46+03:00
Политика

Рязанские единороссы выступили за увеличение финансирования ремонта дворов

Инициатива была озвучена Аркадием Фоминым на расширенном заседании президиума регионального политсовета
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Рязанские партийцы предложили увеличить финансирование на ремонт дворов. С инициативой на расширенном заседании президиума регионального политсовета выступил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин.

— Направление по формированию комфортной городской среды одно из самых актуальных и востребованных у населения. В областном центре 1700 дворов требуют ремонта, 900 находятся в аварийном состоянии. Такие данные были выявлены в ходе мониторинга, проведенного общественным советом партийного проекта «Городская среда, — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России».

Аркадий Фомин поручил заместителю секретаря регионального отделения Александру Шевыреву сформировать рабочую группу.

— С 2018 года на федеральном уровне было принято решение отдавать приоритет заявкам жителей на комплексное благоустройство дворов. В партию часто поступают обращения рязанцев, которые хотят отремонтировать свой двор, но не могут собрать необходимую сумму для софинансирования дополнительного перечня работ, — отметил лидер рязанских единороссов. — Нужно определить параметры финансирования из регионального бюджета и условия формирования адресной программы исходя из критериев минимального обязательного перечня работ — асфальтирования, установки освещения, лавочек и урн. Работы по благоустройству должны начаться в этом году. Жду ваши предложения

Секретарь регионального отделения партии подчеркнул, что на следующей неделе представит инициативу единороссов по увеличению финансирования ремонта дворов губернатору Рязанской области, члену Высшего совета партии Николаю Любимову.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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