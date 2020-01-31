2020-01-31T13:35:52+03:00
Политика

Глава администрации Рязани отправилась в Италию

Елена Сорокина посетит города-партнеры, а также примет участие в мероприятиях посвященных Федору Полетаеву
Константин МОГИЛИН
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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С 31 января по 4 февраля глава администрации Рязани Елена Сорокина с официальным визитом посетит Италию. Об этом сообщается на сайте Рязанкой городской Думы.

На Апеннинском полуострове глава администрации посетит города-партнеры Рязани – Алессандрия и Генуя, а также города Канталупо-Лигуре и Турин. Основной целью визита Елены Сорокиной станет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине гибели Героя Советского Союза и Национального героя Италии Федора Полетаева, а также обсуждение вопросов, связанных с развитием социально-экономических отношений между городами.

Сопровождать Сорокину в поездке будет внук героя Федор Михайлович Полетаев, являющийся также консультантом сектора внешних связей управления делами аппарата администрации города Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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