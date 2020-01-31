Глава администрации Рязани отправилась в Италию

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:35:52+03:00

Елена Сорокина посетит города-партнеры, а также примет участие в мероприятиях посвященных Федору Полетаеву

Изменить размер текста: A A

С 31 января по 4 февраля глава администрации Рязани Елена Сорокина с официальным визитом посетит Италию. Об этом сообщается на сайте Рязанкой городской Думы.

На Апеннинском полуострове глава администрации посетит города-партнеры Рязани – Алессандрия и Генуя, а также города Канталупо-Лигуре и Турин. Основной целью визита Елены Сорокиной станет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине гибели Героя Советского Союза и Национального героя Италии Федора Полетаева, а также обсуждение вопросов, связанных с развитием социально-экономических отношений между городами.

Сопровождать Сорокину в поездке будет внук героя Федор Михайлович Полетаев, являющийся также консультантом сектора внешних связей управления делами аппарата администрации города Рязани.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Елена Сорокина отмечает юбилей в Ессентуках

Градоначальница пообещала поднять бокал минеральной воды за процветание Рязани и вернуться к работе с новыми силами (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU