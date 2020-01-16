Елена Сорокина отмечает юбилей в Ессентуках
16 января глава администрации Рязани Елена Сорокина отмечает 50-летие. В свой день рождения градоначальница находится в отпуске в Ессентуках, о чем она сообщила на личной странице в Facebook.
Юбилярша пообещала поднять бокал с ессентукской водой за процветание родного города и благополучие земляков-рязанцев, а затем, отдохнув, вернуться к работе с новыми силами и идеями.
Елена Борисовна поблагодарила всех за поздравления и душевные пожелания:
- Ваши внимание и человечность - самые драгоценные подарки! Знайте, вы помогли не просто пережить этот непростой для каждого человека день, вы сделали его счастливым!
Также сити-менеджер дополнила запись многозначительным постскриптумом: «Из сегодняшних открытий - в любом возрасте можно стать моложе...».
Редакция Рязанского выпуска «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям и желает Елене Борисовной профессиональных успехов и личного благополучия.
ИСТОЧНИК KP.RU