Елена Сорокина отмечает юбилей в Ессентуках

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:05:09+03:00

Градоначальница пообещала поднять бокал минеральной воды за процветание Рязани и вернуться к работе с новыми силами

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16 января глава администрации Рязани Елена Сорокина отмечает 50-летие. В свой день рождения градоначальница находится в отпуске в Ессентуках, о чем она сообщила на личной странице в Facebook.

Юбилярша пообещала поднять бокал с ессентукской водой за процветание родного города и благополучие земляков-рязанцев, а затем, отдохнув, вернуться к работе с новыми силами и идеями.

Елена Борисовна поблагодарила всех за поздравления и душевные пожелания:

- Ваши внимание и человечность - самые драгоценные подарки! Знайте, вы помогли не просто пережить этот непростой для каждого человека день, вы сделали его счастливым!

Также сити-менеджер дополнила запись многозначительным постскриптумом: «Из сегодняшних открытий - в любом возрасте можно стать моложе...».

Редакция Рязанского выпуска «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям и желает Елене Борисовной профессиональных успехов и личного благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU