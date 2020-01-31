Губернатор помиловал рязанку, осужденную за смертельное ДТП

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:50:08+03:00

Женщина находится в колонии-поселении, но уже хочет вернуться на волю, к обычной гражданской жизни

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов помиловал рязанку Кошкареву М.В., осужденную за смертельное ДТП. Ранее комиссия по вопросам помилования рассмотрела на заседании ходатайство заключенной и не нашло поводов, чтобы его не поддержать.

Изучив все материалы, глава региона внес представление президенту Владимиру Путину предложение о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденной Кошкаревой в виде сокращения срока наказания с двух лет шести месяцев до двух лет лишения свободы.

В настоящее время Кошкарева отбывает наказание в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU