В Рязани предложили помиловать девушку, совершившую пьяное смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-23T17:15:44+03:00

Уполномоченная по делам человека Наталья Епихина хотела бы, чтобы у осужденной была возможность начать жизнь с «чистого листа»

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Уполномоченная по права человека в Рязанской области Наталья Епихина участвовала в заседании комиссии по помилованию. Из четырех представленных ходатайств - три касались смертельных ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

- Одно из ДТП спровоцировала 22-летняя девушка, - рассказала у себя на страничке в социальной сети «ВКонтакте» Наталья Леонидовна. – 1 января в состоянии опьянения она везла на чужой машине подвыпивших мужчин. Не справилась с управлением, съехала в кювет, машина перевернулась. Один из мужчин погиб. Осуждена на два с половиной года. Я проголосовала за помилование. Жизнь у девушки только начинается, не замужем. Судимость. Помилование предусматривает возможное снятие судимости, и начать жизнь с «чистого листа».

Меня не поддержали. Члены комиссии отметили, что девушка была пьяна. Но в голове… Четыре пьяных мужика, которые посадили за руль молодую девчонка, чтобы развести их по домам…

Наталья Епихина также отметила, что решения комиссии носят рекомендательный характер, окончательное решение принимает Президент РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU