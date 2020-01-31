Рязанку приговорили за жестокое обращение с 3-летним сыном
Мировой суд вынес приговор в отношении рязанки, которую признали виновной в жестоком обращении с сыном.
Суд установил, что с мая 2017 по 22 января 2019 мать неоднократно и надолго оставляла трехлетнего сына либо с его бабушкой-инвалидом 3 группы, либо со знакомыми. В это время рязанка крепко сидела на алкоголе.
Кроме того выяснилось, что возвращаясь домой пьяной, она по любому поводу била сына и, как пишет прокурор, «причиняла ему физическую боль и психические страдания».
За указанное преступление суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.
Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU