Рязанку приговорили за жестокое обращение с 3-летним сыном

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:20:51+03:00

Женщина почти два года не занималась ребенком, оставляла его то у бабушки, то у знакомых, а сама пьянствовала

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Мировой суд вынес приговор в отношении рязанки, которую признали виновной в жестоком обращении с сыном.

Суд установил, что с мая 2017 по 22 января 2019 мать неоднократно и надолго оставляла трехлетнего сына либо с его бабушкой-инвалидом 3 группы, либо со знакомыми. В это время рязанка крепко сидела на алкоголе.

Кроме того выяснилось, что возвращаясь домой пьяной, она по любому поводу била сына и, как пишет прокурор, «причиняла ему физическую боль и психические страдания».

За указанное преступление суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU