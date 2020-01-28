В одном из баров задержали 17-летнюю девушку с пьяной матерью
В одном из баров Рязани полицейские нашли 17-летнюю девушку и ее пьяную мать, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. В отношении женщины инспекторы тут же составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Кроме того, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, участвовавшие в рейде по питейным заведениям, обнаружили нарушения условия хранения продуктов, экипажи сотрудников ДПС выявили пьяного водителя, который был за рулем, не имея прав.
Всего полицейские составили восемь административных протоколов. В частности, два - за совершение мелкого хулиганства, одно – за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, одно – за побои.
Рейды по барам.Источник видео: УМВД России по Рязанской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU