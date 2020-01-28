2020-01-28T10:28:34+03:00
Общество

В одном из баров задержали 17-летнюю девушку с пьяной матерью

Полиция провела масштабные рейды по питейным заведениям города
Яков РЫКОВ
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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В одном из баров Рязани полицейские нашли 17-летнюю девушку и ее пьяную мать, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. В отношении женщины инспекторы тут же составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, участвовавшие в рейде по питейным заведениям, обнаружили нарушения условия хранения продуктов, экипажи сотрудников ДПС выявили пьяного водителя, который был за рулем, не имея прав.

Всего полицейские составили восемь административных протоколов. В частности, два - за совершение мелкого хулиганства, одно – за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, одно – за побои.

Рейды по барам.Источник видео: УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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