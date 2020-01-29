2020-01-29T08:16:42+03:00
Происшествия

Рязанскому убийце отменили оправдательный приговор

Областная прокуратура нашла существенные нарушения со стороны защиты
Яков РЫКОВ
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Рязанскому убийце отменили оправдательный приговор.Рязанскому убийце отменили оправдательный приговор.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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27 января коллегия по уголовным делам областного суда отменила приговор Кадомского районного суда по делу жителя поселка Кадом, обвиняемого в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судебная коллегия согласилась с доводами государственного обвинителя о том, что на вынесение законного и обоснованного судебного решения присяжными повлияли существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные стороной защиты.

В настоящее время дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд со стадии подготовки дела к судебному заседанию – будут отбираться новые присяжные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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