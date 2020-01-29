Рязанскому убийце отменили оправдательный приговор
27 января коллегия по уголовным делам областного суда отменила приговор Кадомского районного суда по делу жителя поселка Кадом, обвиняемого в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судебная коллегия согласилась с доводами государственного обвинителя о том, что на вынесение законного и обоснованного судебного решения присяжными повлияли существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные стороной защиты.
В настоящее время дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд со стадии подготовки дела к судебному заседанию – будут отбираться новые присяжные.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Присяжные оправдали рязанца, обвиняемого в убийстве человека
По данным следствия, он забил до смерти мужчину. Но не все заседатели согласились с этими выводами (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU