Рязанскому убийце отменили оправдательный приговор

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:16:42+03:00

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27 января коллегия по уголовным делам областного суда отменила приговор Кадомского районного суда по делу жителя поселка Кадом, обвиняемого в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судебная коллегия согласилась с доводами государственного обвинителя о том, что на вынесение законного и обоснованного судебного решения присяжными повлияли существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные стороной защиты.

В настоящее время дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд со стадии подготовки дела к судебному заседанию – будут отбираться новые присяжные.

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ИСТОЧНИК KP.RU