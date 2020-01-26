Подростков, сломавших коляску многодетной матери в Шацке, наказали

26 Янв. 2020 2020-01-26T19:35:30+03:00

Потерпевшая претензий к хулиганам больше не имеет и, более того, видит в них «положительный потенциал»

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Наказания для трех подростков из Шацка, которые сломали коляску многодетной матери, определила комиссия по делам несовершеннолетних. Двоих из них оштрафовали на 500 рублей, а их 15-летнего приятеля поставили на внутришкольный профилактический учет. Притом в образовательном учреждении ребятам дали положительные характеристики.

Как сообщает издательство «Пресса», потерпевшая - Галина Баранова - претензий к хулиганам не имеет. Те извинились и починили коляску.

- Я увидела, что у ребят есть положительный потенциал. Все трое активные, увлекаются спортом. Надеюсь, что такого больше не повторится, - сказала Галина.

Напомним, свой мерзкий поступок, совершенный в холле общежития, школьники сняли на видео и выложили в сеть. Так об их похождениях узнала широкая аудитория.

ИСТОЧНИК KP.RU