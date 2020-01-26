2020-01-26T15:02:55+03:00
Происшествия

В Рязани подделали подписи жильцов дома ради смены УК

После проверки прокуратуры полиция возбудила уголовное дело
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани возбудили уголовное дело о подделке протокола общего собрания собственников помещений одного из многоквартирных домов на улице Татарской. Произошло это после проверки прокуратуры.

Согласно официальному документу, из-за которого весь сыр-бор, расторгался договор с одной управляющей компанией и утверждался договор с другой. При этом и председатель общего собрания собственников, и председатель совета дома, и другие жильцы пояснили, что протокол они не подписывали, да и собрания никакого не было. В случае с председателем совета дома и вовсе оказалось, что в протоколе указана ее фамилия до замужества.

В итоге по материалам проверки расследование по статье 327 УК начал ОМВД по Железнодорожному району города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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