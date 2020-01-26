2020-01-26T13:05:57+03:00
Общество

В Рязанской области зафиксировали январскую грозу

В треугольнике трех регионов была серия из 15 молниевых разрядов
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В треугольнике Рязанской, Владимирской и Московской областей зафиксировали серию из 15 молниевых разрядов, сообщают «Метеовести». Возникли они 25 января с 16.10 до 18.10 под влиянием североатлантического циклона.

Метеорологи использовали данные системы WWLLN (World Wide Lightning Location Network). Они отмечают, что такое редкое погодное явление как январские грозы в указанных регионах бывает раз в 5-10 лет.

На этот раз ожидать повторения гроз, по мнению автора публикации, можно уже в ближайшие среду-четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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