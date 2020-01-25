Рязанца, попавшего в ДТП, «вырезали» из машины гидравлическим ножом

25 Янв. 2020 2020-01-25T22:00:10+03:00

Недалеко от поворота на Новомичуринск произошло жесткая лобовая авария

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Вечером 24 января недалеко от поворота на город Новомичуринск произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. На 70-м километре трассы Рязань - Скопин лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и Volkswagen Golf.

В результате ДТП машины получили значительные механические повреждения. Женщина-водитель иномарки отказалась от госпитализации, а водителя «Лады» извлекли из автомобиля сотрудники МЧС. Скорая увезла его в приемный покой Новомичуринской больницы.

— Мужчина был жив, но самостоятельно передвигаться не мог, — рассказал издательству «Пресса» начальник караула Пронской пожарной части Сергей Жижаев. — С помощью гидравлического ножа и разжима извлекли его из покореженного автомобиля.

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ДТП произошло на улице Кудрявцева. Подробности происшествия уточняются (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU