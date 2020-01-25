В здание рязанской типографии на скорости врезался автомобиль

25 Янв. 2020 2020-01-25T19:20:21+03:00

На место происшествия выехали сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Около полудня 25 января на перекрестке улиц Горького и Новой произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в здание областной типографии.

Как отметил в комментариях подписчик Александр Зубарев, на указанном участке дороги с Нового года не работает светофор.

На место происшествия выехали сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU