В здание рязанской типографии на скорости врезался автомобиль
Около полудня 25 января на перекрестке улиц Горького и Новой произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».
По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в здание областной типографии.
Как отметил в комментариях подписчик Александр Зубарев, на указанном участке дороги с Нового года не работает светофор.
На место происшествия выехали сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Подробности ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU