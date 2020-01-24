Стоят троллейбусы: улицы в самом центре Рязани остались без электроснабжения

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:11:01+03:00

Перебои возникли из-за проблемы на подстанции, которая находится на площади Театральной

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Днем 24 января на нескольких улицах в самом центре Рязани отключили электричество. Обесточены не только ряд домов по улицам Горького, Праволыбедской, Ленина, Почтовой, Семинарской и других, но и троллейбусные линии.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, по линии Рязаньэнерго произошло отключение подстанции на площади Театральной.

— Цифр пока нет. Сейчас РГРЭС свои переключения произведут на другие линии. Но все равно не всех потребителей удастся подключить. На место выехала аварийная бригада РГРЭС, — сообщили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU