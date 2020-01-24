Стоят троллейбусы: улицы в самом центре Рязани остались без электроснабжения
Днем 24 января на нескольких улицах в самом центре Рязани отключили электричество. Обесточены не только ряд домов по улицам Горького, Праволыбедской, Ленина, Почтовой, Семинарской и других, но и троллейбусные линии.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, по линии Рязаньэнерго произошло отключение подстанции на площади Театральной.
— Цифр пока нет. Сейчас РГРЭС свои переключения произведут на другие линии. Но все равно не всех потребителей удастся подключить. На место выехала аварийная бригада РГРЭС, — сообщили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU