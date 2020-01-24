Арбитражные войны: рязанским энергетикам все-таки придется заплатить 600 тысяч рублей
22 января Арбитражный суд Центрального округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций, встав на сторону рязанского УФАС России в споре с сетевой организацией.
Напомним, в марте 2019 года антимонопольщики признали ПАО «МРСК Центра и Приволжья» виновным за повторное нарушение порядка подключения к электрическим сетям.
Тогда выяснилось, что для энергоснабжения комплексной жилой застройки микрорайона Кальное МУП «РГРЭС» обратилось к вышестоящей сетевой организации – филиал «Рязаньэнерго» для заключения договора на технологическое присоединение и получение технических условий на подключение к сетям распределительного пункта. В заявке РГРЭС указали на необходимость подключения мощности в размере 10500 кВт.
Между тем Рязаньэнерго потребовало у муниципального предприятия перечень всех энергопринимающих устройств, которые будут потреблять заявленную мощность, поскольку непосредственно распределительный пункт такую мощность потреблять не может.
В последующем, не получив указанных сведений, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» аннулировало заявку.
Поскольку предоставление таких сведений действующим законодательством не предусмотрено, 4 марта на ПАО «МРСК Центра и Приволжья» антимонопольщики наложили штраф в размере 600 тысяч рублей.
Не согласившись с актами УФАС, энергетики оспорили их в судебном порядке. В итоге в двух арбитражных инстанциях постановление должностного лица рязанского Управления антимонопольной службы признали незаконным.
Однако Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил кассационную жалобу рязанского УФАС России и отменил судебные акты арбитражных судов первой и апелляционной инстанций. Теперь энергетикам в течение 60 дней придется-таки заплатить 600 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU