За волокиту рязанским энергетикам выписали огромный штраф
12 ноября в рязанском УФАС рассмотрели дело о нарушении КоАП РФ. Речь идет о правилах технологического подключения, сообщает пресс-служба ведомства.
Административное дело возбудили после заявления председателя садоводческого товарищества «Радуга». Еще 2 августа он написал в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заявку на присоединение 14 домов к сетям.
По закону, сетевая организация должна ответить на нее в течение 15 дней: направить заявителю проект договора о технологическом присоединении и техусловия. Однако председателю не ответили до сих пор.
УФАС признало энергетиков виновными и теперь организация должна выплатить штраф – 600 тысяч рублей. Кроме того, ей вынесено представление об устранении нарушений.
Постановление в законную силу пока не вступило, его еще могут обжаловать в суде.
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