За волокиту рязанским энергетикам выписали огромный штраф

13 Нояб. 11:37 2019-11-13T11:43:55+03:00

Вместо двух недель на ответ, клиент ждал больше трех месяцев. Да так и не дождался

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12 ноября в рязанском УФАС рассмотрели дело о нарушении КоАП РФ. Речь идет о правилах технологического подключения, сообщает пресс-служба ведомства.

Административное дело возбудили после заявления председателя садоводческого товарищества «Радуга». Еще 2 августа он написал в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заявку на присоединение 14 домов к сетям.

По закону, сетевая организация должна ответить на нее в течение 15 дней: направить заявителю проект договора о технологическом присоединении и техусловия. Однако председателю не ответили до сих пор.

УФАС признало энергетиков виновными и теперь организация должна выплатить штраф – 600 тысяч рублей. Кроме того, ей вынесено представление об устранении нарушений.

Постановление в законную силу пока не вступило, его еще могут обжаловать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU