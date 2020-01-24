Рязанцев приглашают на фильм с 10 номинациями на «Оскар»

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:03:10+03:00

Это историческая драма «1917» с Бенедиктом Камбербэтчем

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Рязанцев приглашают на фильм с 10 номинациями на премию «Оскар-2020», который начнут показывать с 30 января в кинотеатре «Формула кино» (ТЦ «Виктория Плаза»). Речь о масштабной исторической драме «1917» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Картину анонсируют так:

«Разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем?».

Билеты – на сайте kinoteatr.ru.

Возрастное ограничение 16+. На правах рекламы.

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ИСТОЧНИК KP.RU