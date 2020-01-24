2020-01-24T14:03:10+03:00
Звезды

Рязанцев приглашают на фильм с 10 номинациями на «Оскар»

Это историческая драма «1917» с Бенедиктом Камбербэтчем
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанцев приглашают на фильм с 10 номинациями на премию «Оскар-2020», который начнут показывать с 30 января в кинотеатре «Формула кино» (ТЦ «Виктория Плаза»). Речь о масштабной исторической драме «1917» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Картину анонсируют так:

«Разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем?».

Билеты – на сайте kinoteatr.ru.

Возрастное ограничение 16+. На правах рекламы.

Афиша события.

Афиша события.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На рязанском предприятии нашли молоко, которым можно отравиться
ДТП с маршруткой «Рязань-Скопин»: пять пострадавших и машина в кювете
Рязанцев приглашают на фильм с 10 номинациями на «Оскар»
В Рязани ушла из жизни легендарная врач-хирург Алла Левушкина
Экс-мэру Рязани отказали в УДО, признав злостным нарушителем порядка
Водитель маршрутки обматерил и довел до слез рязанку за тысячную купюру
Губернатор указал главе администрации Шиловского района на зарастающие поля
Ее практически раздело: на улице Тимуровцев машина насмерть сбила женщину
В субботу в Рязанской области нельзя будет купить алкоголь
В Рязани пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»
На остановке в центре Рязани ограбили водителя маршрутки
Арбитражные войны: рязанским энергетикам все-таки придется заплатить 600 тысяч рублей
Для галочки, а не для людей: новая маршрутка №46 не доезжает до остановок
Состояние сбитого поездом в Михайлове 12-летнего мальчика улучшилось
В рязанском поселке пропал мужчина с седой бородой
Обгорел на 100%: в рязанском селе обнаружили труп мужчины
В ночь на пятницу местами в Рязанской области до -12
Зачислить детей в новую гимназию в Горроще можно с 1 февраля
Жесткое ДТП с наездом на ограждение в Канищеве попало на видео