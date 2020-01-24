Губернатор указал главе администрации Шиловского района на зарастающие поля

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:02:21+03:00

Николай Любимов потребовал от Владимира Луканцова активнее возвращать земли в сельхозоборот

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23 января губернатор Николай Любимов встретился с главой администрации Шиловского района Владимиром Луканцовым. Как сообщает пресс-служба областного правительства, они говорили о социально-экономическом развитии и реализации национальных проектов.

Одним из вопросов стало возвращение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Эта проблема, по словам главы региона, для Шиловского района стоит наиболее остро.

- Пригодные земли надо возвращать в сельхозоборот, делать это грамотно и эффективно, - сказал Любимов.

Луканцов заметил, что в 2019-м вновь стали возделываться 500 гектаров пашни. Против собственников, запустивших свои участки, возбудили 76 административных дел.

Кроме того, прозвучала информация, что после ремонта дома культуры в поселке Лесной до 2024 года в районе приведут в порядок еще 15 сельских клубов.

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Чтобы возвратить землю в оборот, на нерадивых хозяев давят штрафами и налогами (подробнее).

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Затем их можно будет использовать под строительство либо передать в аренду добросовестным собственникам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU