Губернатор указал главе администрации Шиловского района на зарастающие поля
23 января губернатор Николай Любимов встретился с главой администрации Шиловского района Владимиром Луканцовым. Как сообщает пресс-служба областного правительства, они говорили о социально-экономическом развитии и реализации национальных проектов.
Одним из вопросов стало возвращение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Эта проблема, по словам главы региона, для Шиловского района стоит наиболее остро.
- Пригодные земли надо возвращать в сельхозоборот, делать это грамотно и эффективно, - сказал Любимов.
Луканцов заметил, что в 2019-м вновь стали возделываться 500 гектаров пашни. Против собственников, запустивших свои участки, возбудили 76 административных дел.
Кроме того, прозвучала информация, что после ремонта дома культуры в поселке Лесной до 2024 года в районе приведут в порядок еще 15 сельских клубов.
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ИСТОЧНИК KP.RU