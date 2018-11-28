Рязанская область со следующего года будет выкупать ценные, однако пустующие сельхозземли

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-28T12:52:01+03:00

Затем их можно будет использовать под строительство, либо передать в аренду добросовестным собственникам

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов рекомендовал на заседании регионального правительства, прошедшего 27 ноября, продумать возможность приобретения наиболее ценных земель в областную собственность.

По словам губернатора, немаловажной задачей является вовлечение в оборот земель сельхозназначения. До конца текущего года их площадь должна составить не менее 1 млн. 779 тыс. га – 78% от общей площади угодий.

- Создание геоинформационной системы позволит ускорить процедуру, – отметил Николай Любимов. - Все земли, которые сейчас зарастают бурьяном, должны возделываться. Это налоги, это новые рабочие места, это развитие территорий.

Губернатор подчеркнул, что пустующие ныне земли можно использовать под строительство, либо передать в аренду добросовестным собственникам. Также Любимов поручил членам правительства совместно с муниципалитетами более тщательно осуществлять земельный контроль.