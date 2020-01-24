В Рязани пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:58:32+03:00

Изменить размер текста: A A

7 февраля в Рязани во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет главный ледовый тур Ильи Авербуха «Чемпионы».

В прошлом году продюсерская компания «Илья Авербух» отпраздновала юбилей – 15 лет. Автор и создатель лучших ледовых шоу продолжает покорять сердца публики в России и за рубежом. Его шоу всегда сопровождает грандиозный успех у зрителей. За это время компания осуществила свыше 250 различных проектов, сохранила любовь постоянных зрителей и приобрела много новых. В каждой постановке виртуозной команде удается находить новые грани и затрагивать самые потаенные струнки зрительской души. В ледовых спектаклях Авербуха принимают участие звезды мирового фигурного катания - олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. В этом году в рамках тура «Чемпионы» они посетят 30 городов.

Это уникальная возможность для жителей России увидеть вживую лучшие номера и любимых спортсменов в своем родном городе, а также получить незабываемые эмоции. На шоу будет представлено множество неожиданных дуэтов и невероятных сюрпризов для всех поклонников фигурного катания! Драматургия шоу выстроена таким образом, что каждый номер логично сменяет другой. Номера затейливо структурированы в единое театральное действие, веселое и романтичное, меланхоличное и ироничное. В гастрольном туре примут участие: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие.

Напомним, что в этом году в рамках летних гастролей команда Авербуха уже 6-й год подряд с успехом выступила в Сочи, показав гостям и жителям южной столицы любимый многими мюзикл «Кармен». В Сочи ледовую историю о цыганке посмотрели 100 000 зрителей. Второй амбициозный проект проходил в это время в Ялте. Для него построили отдельно стоящий ледовый каток. Крымскую публику покорил самый успешный в истории российских ледовых шоу спектакль «Ромео и Джульетта» с участием 5 олимпийских чемпионов.

Илья Авербух: «Мое главное достижение за эти годы — это создание сильнейшей команды – настоящих ЧЕМПИОНОВ. За это время мы стали действительно сильной компанией с мировым именем, создающей высококачественные продукты. На сегодня у нас есть контент для разной аудитории: для взрослых и детей, для тех, кто хочет посмотреть гала-шоу или увидеть непосредственно ледовый спектакль. Думаю, что во многом благодаря нашим общим усилиям и энергии фигурное катание в стране сейчас является одним из самых популярных видов спорта. Нами пройден большой путь, но мы не остановимся и будем вместе штурмовать все новые вершины».

Начало шоу в Рязани в 20:00.

Возраст 6+

Билеты можно приобрести на портале Единого билетного пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU