2020-01-23T17:40:20+03:00
Общество

В ночь на пятницу местами в Рязанской области до -12

Днем она вернется к плюсовым значениям
Антон КОНОВАЛОВ
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В ночь на 24 января местами в Рязанской области температура опустится до -12. На большей части территории ее прогнозируют на уровне -9…-4, а уже в днем от морозца не останется и следа – потеплеет до -3…+2.

Ночью ожидается небольшой снег, в светлое время суток также выпадут небольшие осадки.

Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с. Днем возможны порывы до 15 м/с.

По информации Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дорожные условия ухудшит гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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