В ночь на пятницу местами в Рязанской области до -12
Днем она вернется к плюсовым значениям
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В ночь на 24 января местами в Рязанской области температура опустится до -12. На большей части территории ее прогнозируют на уровне -9…-4, а уже в днем от морозца не останется и следа – потеплеет до -3…+2.
Ночью ожидается небольшой снег, в светлое время суток также выпадут небольшие осадки.
Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с. Днем возможны порывы до 15 м/с.
По информации Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дорожные условия ухудшит гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU